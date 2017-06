Kinderporno kijken als werk? 'Rechercheurs kijken niet naar het kind'

En als je dan op een dergelijke afdeling werkt, heb je veel steun aan je collega's, concludeert Sollie. "Op verjaardagen is kinderporno geen populair onderwerp, hoor ik wel eens. En als het wel populair is, moet je je afvragen of je het er met diegene nog wel over wil hebben."

Dus spreken ze met mensen "die in hetzelfde schuitje zitten" en ook jaarlijks met een psycholoog. "Om te reflecteren wat er in een jaar is gebeurd."

Overmorgen promoveert Henk Sollie op zijn onderzoek aan de KU Leuven.