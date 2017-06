Windmolenparken op zee, een financiële meevaller voor de overheid?

De kans is aanwezig dat het windmolenpark Hollandse Kust, voor de kust van Zuid-Holland, zonder subsidie gebouwd gaat worden. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Als bedrijven een mogelijkheid zien om windmolenparken op zee te bouwen zonder dat ze daarvoor subsidie krijgen, kan de overheid een enorm bedrag besparen. In het Energieakkoord is afgesproken dat de overheid 18 miljard euro beschikbaar stelt voor windmolenparken op zee. Maar de totale kosten voor de overheid komen naar verwachting uit op slechts 6 miljard euro.

Technologie

De afgelopen jaren werden aanbestedingen voor de bouw van windmolenparken op zee uitgeschreven mét subsidie. Volgens minister Kamp moet de aanbesteding voor het eerste deel van Hollandse Kust juist zonder subsidie worden uitgeschreven, omdat hij verwacht dat er bedrijven zijn die zonder subsidie aan de slag willen gaan.

Dat is omdat de kosten voor het bouwen van windmolenparken op zee sterk gedaald zijn. De technologie wordt goedkoper, de staalprijzen zijn laag en de rente is laag. Bovendien is er overcapaciteit in de offshore-sector en zien bedrijven brood in de stijgende elektriciteitsprijzen.

Dat is terug te zien in enkele recente biedingen: het Deense concern Dong bouwt de eerste twee kavels van het windmolenpark Borssele voor veel minder geld dan verwacht. En er worden nog eens honderd windmolens in datzelfde windmolenpark gebouwd door de Nederlandse bedrijven Shell, Van Oord en Eneco, ook voor een veel lager bedrag dan waar de overheid op gerekend had.

"De technologie is heel snel gegaan", zegt Jasper Vis, directeur van de Nederlandse tak van Dong. "Een aantal jaar geleden bouwden we nog windmolens met een capaciteit van 3 of 4 megawatt, inmiddels bouwen we ze met een capaciteit van 7 of 8 megawatt."

Duitse kust

Minister Kamp wijst erop dat windmolenparken voor de Duitse kust nu al zonder subsidie worden gebouwd. Er is wel een verschil tussen de Duitse en Nederlandse windparken: op de Duitse locaties waait het harder - meer opbrengst dus - en ze hoeven pas in 2024 klaar te zijn.

"Tegen die tijd verwachten we windturbines met een capaciteit van wel 13 tot 15 megawatt te bouwen. Zulke grote machines produceren elektriciteit tegen een veel lagere prijs", aldus Vis.

De garantie dat er nu al subsidieloze windparken aan de Nederlandse horizon verschijnen, kan Kamp daarom niet geven. Hij stelt voor dat de aanbesteding voor Hollandse Kust eerst zonder subsidie wordt uitgeschreven. Als bedrijven zich dan niet melden, kan de aanbesteding daarna met subsidie worden uitgeschreven. Dat alles moet nog dit najaar gebeuren.