Nabestaanden Decembermoorden blij, 'maar we zijn nog niet klaar'

In de nacht van 8 op 9 december 1982 worden in Fort Zeelandia in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo vijftien tegenstanders van het regime van Desi Bouterse gemarteld en vermoord. Bouterse is twee jaar daarvoor aan de macht gekomen door een militaire staatsgreep. Hij was niet tevreden over de eerste regering van het land, sinds de onafhankelijkheid in 1975.

De vijftien tegenstanders zijn vakbondsleiders, advocaten en journalisten. Volgens de lezing van het regime-Bouterse wilde de groep een tegencoup plegen en werden ze daarom gearresteerd. Het regime zegt dat ze werden neergeschoten toen ze probeerden te vluchten, maar ooggetuigen zeggen dat de lichamen sporen van zware mishandeling vertoonden.

Zaak bijna verjaard

De moorden leiden in Suriname en Nederland tot grote demonstraties tegen Bouterse. Als in 1987 de eerste vrije verkiezingen in Suriname worden gehouden sinds de militaire dictatuur, verliest Bouterse kansloos. Hij zwijgt de komende jaren over de Decembermoorden en niemand durft zijn vingers eraan te branden.

Pas in 2000, een maand voordat de moorden zouden verjaren, komt er op aandringen van de nabestaanden toch een gerechtelijk onderzoek. De lichamen van de vijftien slachtoffers worden opgegraven en onderzocht. Bouterse moet zich verantwoorden voor de krijgsraad. In 2007 begint het strafproces tegen Bouterse en 25 medeverdachten.