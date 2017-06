Nog steeds veel onduidelijk over grote virusaanval

Veel beveiligingsonderzoekers vermoeden dan ook dat de ransomware niet daadwerkelijk is bedoeld om geld te verdienen, maar om schade aan te richten. "Het virus lijkt bedoeld om zichzelf te verspreiden voordat het computers versleutelt", zegt onderzoeker Beek. "Op die manier kunnen ze zo veel mogelijk schade aanrichten." Terwijl het virus zich verder verspreidt, blijft de aanval namelijk onopgemerkt, totdat het virus zichzelf activeert.

Ronald Prins van het Delftse beveiligingsbedrijf Fox-IT wil niet zwart op wit zeggen dat het doel van het virus sabotage was. "Maar als de bedoeling van het virus was om in Oekraïne veel schade aan te richten, dan is dat gelukt", zegt Prins. "En als de bedoeling was om geld te verdienen, dan hebben de makers zitten prutsen."

Sporen wissen

Als er daadwerkelijk sprake is van sabotage, is de vraag: wie zit erachter? Daar durven beveiligingsonderzoekers zich niet over uit te spreken. Het is op internet notoir eenvoudig om je sporen te wissen, dus zelfs als die een bepaalde kant op wijzen, kan het in werkelijkheid weer anders zitten.

Duidelijk is wel dat bedrijven nu snel actie moeten ondernemen. Zij zijn met name kwetsbaar voor dit soort aanvallen, omdat ze grote netwerken hebben met veel gebruikers. Als een gebruiker op een verkeerd linkje klikt, kan dit soort virussen het hele bedrijf besmetten. "Er gaat echt nog wel een aanval komen", waarschuwt beveiligingsonderzoeker Victor Gevers.

Op dit moment zijn er nog 16.000 Nederlandse computers van buitenaf te hacken met het beveiligingslek dat door zowel dit virus als het Wannacry-virus uit mei werd misbruikt. "Dat waren er vanmorgen nog 17.000, dus we zien dat het langzaam verbetert", zegt Gevers, die bedrijven bijstaat bij het oplossen van de problemen. Het overgrote deel van de kwetsbare computers staat bij bedrijven.

Ook Prins van Fox-IT waarschuwt bedrijven. "Het gaat alleen nog maar erger worden", zegt hij. "Hackers gaan op zoek naar nog meer manieren om virussen te verspreiden." Als ze een leverancier van software zouden kunnen kraken, zouden ze nog meer schade kunnen aanrichten.