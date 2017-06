Karsdorp definitief van Roma, transferrecord lonkt voor Feyenoord

"We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden", aldus technisch directeur Martin van Geel. "Voor Rick is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes."

Karsdorp komt voort uit de jeugd van Feyenoord en debuteerde in augustus 2014 in het eerste elftal. Na drie jaar in het eerste van Feyenoord staat de drievoudig international op 101 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Hij veroverde vorig jaar de KNVB-beker en werd dit jaar kampioen met Feyenoord.