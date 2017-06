Noord-Korea geeft 'doodstraf' aan oud-president Zuid-Korea

De Noord-Koreaanse regering heeft opdracht gegeven om voormalig president Park Geun-hye van Zuid-Korea te doden. Het staatspersbureau KCNA meldt dat Park het brein was achter een plan om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Het staatspersbureau spreekt van "de doodstraf voor verrader Park Geun-hye".

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS noemt het onvergeeflijk dat Noord-Korea burgers op deze manier bedreigt en zegt dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Park was tot maart dit jaar president van Zuid-Korea, maar werd afgezet nadat zij verwikkeld was geraakt in een corruptieschandaal. Nu de rechtszaak tegen haar loopt, zit ze in de cel.

Ook Lee Byung-ho, die onder Park aan het hoofd stond van de inlichtingendiensten, wordt er door het Noord-Koreaanse regime van verdacht dat hij betrokken was bij het moordplan. Noord-Korea wil ook hem "de doodstraf" opleggen.

Chemisch wapen

Onduidelijk is waarop het staatspersbureau zich baseert. Een Japanse krant schreef onlangs dat Park de Noord-Koreaanse regering in 2015 ten val wilde brengen.

Vorige maand deed Noord-Korea een vergelijkbare beschuldiging aan het adres van Lee Byung-ho. Hij zou volgens Noord-Korea van plan zijn geweest om Kim Jong-un te vermoorden met een chemisch wapen.

Noord- en Zuid-Korea zijn officieel al sinds 1950 met elkaar in oorlog. In 1953 ondertekenden de landen een tijdelijke wapenstilstand in de Korea-oorlog, maar de spanning op het Koreaanse schiereiland loopt desondanks nog vaak hoog op.