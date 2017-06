Precieze aantal doden flatbrand Londen pas over maanden duidelijk

De politie van Londen zegt dat pas over een paar maanden duidelijk is hoeveel mensen precies zijn omgekomen bij de verwoestende nachtelijke brand in Grenfell Tower. Het dodental van de flatbrand is vandaag opgelopen van 79 naar 80. Er zijn meer dan 70 gewonden.

Op 14 juni brandde de toren in de Londense wijk Kensington helemaal uit. Het vuur sloeg ook over naar een paar woningen vlak bij de flat.

De meeste doden vielen volgens de politie in 23 van de 129 woningen in Grenfell Tower. Een woordvoerder zegt dat het bergingswerk en het onderzoek in de flat nog maanden gaan duren en dat daarna pas met zekerheid is te zeggen hoeveel mensen zijn omgekomen.