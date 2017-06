Opnieuw vragen over verwijderbeleid Facebook

Subcategorieƫn

Volgens de onderzoekssite komt dat verschil doordat Facebook een onderscheid maakt tussen algemene bevolkingsgroepen en subcategorieƫn. Zaken als scheldwoorden en oproepen tot geweld worden alleen verwijderd als ze betrekking hebben op algemene groepen. Omdat er heel veel van zijn, behoren blanke mannen volgens de criteria van Facebook tot zo'n algemene groep. Zwarte kinderen voldoen niet aan Facebooks criteria van een 'algemene bevolkingsgroep'.

"Dit beleid leidt ertoe dat de mensen die bescherming het minst nodig hebben, die juist krijgen", zegt Danielle Citron, hoogleraar recht aan de Universiteit van Maryland. "Dit past niet bij het beginsel in Amerika dat iedereen dezelfde rechten heeft."

Facebook zelf geeft in een reactie aan ProPublica toe dat sommige beslissingen niet ideaal zijn. "Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben, aangezien het beleid in alle landen waar Facebook actief is hetzelfde is", zegt beleidschef Monika Bickert.

Het verwijderbeleid van 's werelds grootste platform ligt al maanden onder vuur. Zo ging het vorig jaar mis bij het verwijderen van een foto van het 'napalmmeisje' in Vietnam. Facebook herstelde de fout en beloofde beterschap. Maar onlangs nog publiceerde The Guardian een aantal artikelen waaruit bleek dat Facebooks verwijderbeleid onsamenhangend is en dat moderatoren worstelen met wat ze moeten doen.

Syrische vluchtelingen

Het voorbeeld van de zwarte kinderen en blanke mannen is niet het enige dat ProPublica tegenkwam. De site stipt ook aan dat Facebook Syrische vluchtelingen deels als beschermde groep beschouwt, maar dat dit per formulering verschilt. Ze worden wel beschermd als ze 'vuil' worden genoemd, maar niet bij de term 'smerig'.

Ten slotte is er volgens ProPublica ook een geheime lijst, die niet voorkomt in de handleidingen, van organisaties die door Facebook worden geblokkeerd. Maar een opvallende afwezige op de lijst zouden Holocaust-ontkennende groepen zijn.

De NOS heeft Facebook om een reactie gevraagd. Het bedrijf kon niet direct inhoudelijk reageren.