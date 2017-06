In Venezuela is aan alles gebrek, behalve aan demonstraties

De zwarte markt draait overuren. Ook 'Laura' heeft een clandestien handeltje. Uit pure noodzaak, zei ze tegen correspondent Marc Bessems. "Ik word er niet rijk van. Het is niet zo dat ik nu geld kan sparen of steeds meer spullen heb. Ik doe dit om te overleven."

Aangezien zwarthandel illegaal is, wilde ze alleen onder een valse naam met Bessems spreken. Ze vertelde dat ze 's nachts op pad ging om op tijd bij de winkel te zijn. Na zes uur wachten had ze twee pakken luiers in handen. "Ze kostten 138 bolivar en ik kan ze voor 2500 bolivar verkopen. Dat is een dagloon."

Vlam in de pan

Niet alleen op economisch gebied gaat het beroerd in het Latijns-Amerikaanse land, ook politiek heerst er crisis. President Maduro trekt steeds meer macht naar zich toe, tot grote woede van de oppositiepartijen.

Eind maart sloeg de vlam in de pan, nadat het Hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement had overgenomen. Dat besluit werd enkele dagen later teruggedraaid, maar er waren al grote protesten uitgebroken.

Dat de belangrijkste oppositieleider kort daarna een beroepsverbod van vijftien jaar kreeg en dus niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen van volgend jaar, was olie op het vuur.

De demonstraties in de hoofdstad Caracas en in de rest van het land houden nu al negentig dagen aan. Zeker 75 demonstranten kwamen bij gewelddadige confrontaties met de oproerpolitie om het leven.