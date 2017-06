Aanklager Decembermoorden leest strafeis voor

Een jaar later dan de bedoeling was is openbaar aanklager Roy Elgin in Paramaribo in het Decembermoordenproces begonnen met het voorlezen van de strafeis tegen de hoofdverdachte, president Desi Bouterse. Elgin begon even na 14.00 uur Nederlandse tijd met het voorlezen van zijn meer dan dertig pagina's tellende requisitoir.

Elgin zei dat het voor de medeplichtigheid van Bouterse niet uitmaakt of die destijds wel of niet aanwezig was in Fort Zeelandia, "maar ik zal aantonen dat hij erbij was". Elgin leidt uit tal van getuigenverklaringen af dat Bouterse ter plaatse was toen vijftien tegenstanders van zijn militaire bewind werden doodgeschoten.

De aanklager heeft geen bewijs kunnen vinden voor de stelling dat Bouterse zelf ook de trekker heeft overgehaald.

De moorden zijn met voorbedachten rade gepleegd en waren goed voorbereid, zei Elgin. De slachtoffers werden uit hun huis gehaald, hun telefoonlijnen werden doorgesneden en bij de huizen bleef bewaking achter.

Voorgeschiedenis

Bouterse heeft jarenlang geprobeerd de strafzaak tegen te houden. In 2012 nam het parlement op initiatief van zijn Nationale Democratische Partij een amnestiewet aan waardoor het strafproces werd opgeschort. Maar in juni 2016 werd die wet door de krijgsraad verworpen.

Vervolgens deed president Bouterse een beroep op een wetsartikel waarin staat dat het staatshoofd de openbaar aanklager opdracht kan geven om in het landsbelang vervolging van verdachten te staken. Maar de krijgsraad veegde ook die poging om het proces te beƫindigen van tafel.

In het 8-decemberstrafproces staan 25 verdachten terecht voor het martelen en vermoorden van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van Desi Bouterse. Dat gebeurde op 8 december 1982 in Fort Zeelandia aan de Surinamerivier. Het proces begon in 2007 en de nu 70-jarige Bouterse is hoofdverdachte.