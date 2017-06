Kijkerstips in vier op de tien zaken succesvol

Landelijke televisieprogramma's besteedden vorig jaar aandacht aan 342 politieonderzoeken. In 40 procent van deze zaken werd een verdachte aangehouden of een identiteit vastgesteld, blijkt uit jaarcijfers van de politie.

Zo leidde een kijkerstip bijvoorbeeld tot de arrestatie van een serieverkrachter in Amsterdam. Ook werd vorig jaar een man veroordeeld voor een brute overval op een tankstation in Borne. De medewerkster van het tankstation liep blijvend hersenletsel op nadat een als Zwarte Piet verklede overvaller haar met een knuppel had geslagen. De man werd opgepakt na tips van kijkers.

Nieuwe trend

Volgens de politie lijkt er daarnaast sprake van een nieuwe trend: steeds meer daders melden zichzelf na een uitzending van opsporingsprogramma's.

Bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de 14 jaar oude Posbankmoord. Frank S. meldde zichzelf bij de politie nadat Opsporing Verzocht aandacht besteedde aan de zaak.

Zaak Everink

In eerste instantie meldde de politie in het jaarverslag ook dat een kijkerstip leidde tot de aanhouding van de verdachte in de zaak-Everink. Voormalig tenniscoach Mark de J. zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zakenman Koen Everink.

Later rectificeerde de politie dat. Volgens een woordvoerster kwamen er wel tientallen tips binnen over deze zaak, maar leidden die niet tot de aanhouding van de verdachte, meldt RTV Utrecht.