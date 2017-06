Londense brandweer waarschuwde deelraden voor gevelplaten

De Londense brandweer blijkt vorige maand alle 33 deelraden te hebben gewaarschuwd voor de gevelbekleding van hoge gebouwen. De brief werd verstuurd naar aanleiding van een brand in West-Londen in augustus vorig jaar, meldt de BBC.

Die brand ontstond door een defecte droogtrommel. De vlammen bereikten via de buitenmuren de zesde verdieping van het gebouw. Niemand raakte gewond, hoewel bewoners wel rook inademden.

De muren van de flat in West-Londen waren bekleed met polystyreen en triplex. Onderzoek wees uit dat het vuur juist door die gevelbekleding zo om zich heen kon grijpen.

De brand was aanleiding voor de brandweer om alle deelraden het dringende advies te geven het gebruik van dergelijke materialen te herzien om het risico op de snelle verspreiding van een brand te verkleinen.

Ook de buitenmuren van de Grenfell Tower in Londen waren bekleed met dergelijk ondeugdelijk en ontvlambaar materiaal. Het dodental van de brand staat op 79, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen.

"Brandpreventie een puinhoop"

De BBC citeert twee deskundigen op het gebied van brandveiligheid, Arnold Dix en Arnold Tarling. Zij beschrijven het huidige systeem van brandpreventie als een puinhoop.

Tarling zegt dat de verantwoordelijkheid voor brandpreventie in 2005 van de brandweer is afgenomen en nu in handen is van incompetente en onervaren mensen.

Ook de brandweer klaagt erover dat iedereen zichzelf kan voordoen als risico-analist op het gebied van brandpreventie, omdat daarvoor geen diploma of certificaat vereist is.