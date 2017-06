Problemen door virus houden aan: containerterminals blijven dicht

De problemen die de recente virus-aanval veroorzaken in Nederland zijn voorlopig nog niet voorbij. De containerterminal van APM in de Rotterdamse haven ligt sinds gisteren plat en blijft vanochtend dicht. Ook pakketbezorger TNT Express heeft nog steeds last van problemen door het virus, waarvan wordt betwijfeld of het wel om zogeheten ransomware gaat.

De pakketbezorger zegt dat de aanval vertraging veroorzaakt. Om door te kunnen werken, is op een andere werkwijze overgeschakeld.

Containerterminals

Containergigant A.P.Moller-Maersk, het moederbedrijf van terminalbedrijf APM, werkt aan een plan om de schade door de wereldwijde ransomware-aanval te herstellen.

Maersk heeft het probleem ingedamd door systemen uit te schakelen. Het bedrijf werkt nu samen met technici en beveiligingsonderzoekers om de schade ongedaan te maken.

Om verspreiding van het probleem te voorkomen zijn meerdere containerterminals van het bedrijf platgelegd, waaronder die in de Rotterdamse haven en de haven van Mumbai in India. Ook daar kunnen geen containers worden in- of uitgeladen.