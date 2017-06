Dode man gevonden op oprit in Chaam

Op de oprit van een woning aan de Bredaseweg in Chaam is vanochtend een dode man gevonden. De politie denkt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Er zijn vijf mannen aangehouden. De politie heeft ook een jonge vrouw meegenomen naar het politiebureau.

In de woning waren twee jonge kinderen aanwezig. Zij zijn meegenomen naar het bureau en worden overgedragen aan hulpverleners.

De weg waaraan de woning ligt, is afgesloten in verband met het onderzoek; het verkeer wordt omgeleid.