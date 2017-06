Hooggerechtshof Venezuela aangevallen door helikopter

In Venezuela is met een helikopter geprobeerd om het hooggerechtshof aan te vallen. Volgens president Maduro werden vanuit een politiehelikopter twee handgranaten gegooid op het dak van het gebouw, maar is er een niet afgegaan.

In een toespraak op de staatstelevisie sprak Maduro van een terroristische couppoging. De veiligheidsdiensten gaan achter de daders aan, zei hij.

Knallen

Op sociale media staan beelden van een helikopter die laag over de stad vliegt. Ook zijn er knallen te horen.