Bolt: 'De grote schrik kwam op de vlucht voor het leger'

Ondanks alles staat voor Derk Bolt en Eugenio Follender een ding vast: ze willen nog een keer terug naar Colombia. "Ik zou niet zozeer weten waarom niet", zei Bolt in talkshow Jinek. "Het was min of meer een bedrijfsongeval", voegde Follender daaraan toe.

Bolt en Follender vertelden uitgebreid over hun ontvoering door guerrillabeweging ELN in Colombia. Het duo was in het noordwesten van het land voor opnames voor Spoorloos. De geplande gezinshereniging voor het tv-programma willen ze "graag afmaken", maar dan wel vanaf een veilige locatie.

Handkanon

Volgens de Spoorloos-presentator hadden ze vooraf goed onderzocht hoe gevaarlijk het was om te filmen in het noordwestelijke gebied. "Bij de politie, het leger, chauffeurs en de autoverhuurder: we hadden op alle fronten nagevraagd hoe de veiligheidssituatie daar was. Er was niemand die helder zei: dat moet je niet doen."

Zijn cameraman en vriend Follender beschreef hoe het allemaal begon. Ze reden met zijn tweeën in een auto toen een motorrijder op agressieve wijze op een zijraam bonsde. Die schreeuwde dat hij de camera wilde hebben. Vervolgens blokkeerde de man de weg "en trok zó'n handkanon en richtte dat op ons."