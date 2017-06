Delen website politie uit voorzorg niet beschikbaar

De politie heeft voorzorgsmaatregelen genomen om zijn website te beschermen tegen een mogelijke cyberaanval. Sommige onderdelen van de website politie.nl zijn daarom minder goed bereikbaar.

Volgens de politie kunnen formulieren die worden ingevuld later, of zelfs helemaal niet aankomen. "Wij bieden daarvoor onze excuses aan en zullen er hier over berichten als de maatregelen kunnen worden ingetrokken."

De politie is wel telefonisch goed bereikbaar via 0900-8844 en 112.

Gijzelsoftware

De maatregelen hebben waarschijnlijk te maken met de uitbraak van een nieuw gijzelvirus, dat talloze bedrijven over heel de wereld heeft getroffen.

Hun computers zijn door het virus geblokkeerd, waardoor zij geen gebruik meer kunnen maken van (een deel van) hun computers.