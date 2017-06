Hoofdrolspeler Millennium-reeks overleden

Nyqvist was in Zweden ook voor de Millennium-reeks al een veelgevraagd acteur. Tweemaal won hij een Guldbagge, het Zweedse equivalent van het Gouden Kalf.

Nyqvist brak in Zweden door met zijn rol als politieagent in de misdaadserie Beck en speelde daarna in een groot aantal films, waaronder As it is in heaven uit 2004, dat ook in Nederland succesvol was.

Zijn hoofdrol in de Millennium-serie leverde hem internationale bekendheid op en een aantal rollen in Hollywoodfilms, waaronder Mission: Impossible - Ghost Protocol uit 2011.

Van het eerste deel van de Millennium-reeks werd een Amerikaanse remake gemaakt, met Daniel Craig in de hoofdrol.