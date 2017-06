Mensen keren terug naar zwartgeblakerd bosbrandgebied Spanje

Zwartgeblakerde bomen, verwoeste huizen en caravans die in de as zijn gelegd. Dat is wat bewoners en toeristen aantreffen in de bossen bij de Zuid-Spaanse stad Huelva. "Er is alleen nog maar as", vertelt een man die alles kwijt is.

Zo'n 2000 mensen werden geëvacueerd vanwege de bosbranden van de afgelopen dagen. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle en vandaag mocht een deel van de geëvacueerden een kijkje nemen bij hun bezittingen.