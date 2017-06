Nieuwe aanwijzing in onderzoek naar criminele ex-leden RAF

Er zijn meer aanwijzingen dat drie gevaarlijke Duitse criminelen geregeld in Nederland komen of hier zelfs wonen. In een vluchtauto van de drie is een stuk Nederlandse krant gevonden, vertelde de politie vanavond in Opsporing Verzocht.

De Duitse politie looft 80.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van drie Duitse oud-RAF-leden. Het gaat om twee mannen en een vrouw, die sinds 1990 op de vlucht zijn voor de politie.

Sindsdien voorzien ze in hun levensonderhoud door gewelddadige overvallen te plegen in Duitsland, onder meer vier keer op een geldtransport. De laatste overval was op 25 juni 2016 in het Duitse Cremlingen. Daar beroofden ze met grof geweld een geldwagen. Ze schoten met kalasjnikovs en dreigden ze met een raketwerper.

Slecht gebit

Ze vluchtten in een grijze Ford Mondeo met een Duits kenteken, die later werd teruggevonden. In die auto is een stukje van een Nederlandse krant gevonden. Eerder waren er ook al aanwijzingen dat ze vaak in Nederland komen of zelfs in Nederland wonen.

De politie wijst erop dat de misdaden niets met de RAF en terrorisme te maken hebben. Ze plegen telkens overvallen als het geld van de vorige overval op raakt.

Volgens de politie is het denkbaar dat ze inmiddels goed Nederlands spreken. Ze hebben geen papieren. Waarschijnlijk heeft vooral de oudste, een man van 62 met een slecht gebit, weleens medische hulp nodig. Als dat zo is, moet het volgens de politie opvallen dat hij contant afrekent.