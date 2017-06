Het Stedelijk Museum in Schiedam heeft negen kunstwerken ontvangen van verzamelaar Hans Sonnenberg. Het gaat om werken van Cobra, de internationale beweging van jonge kunstenaars die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. De schenking heeft een geschatte waarde van 1,1 miljoen euro.

Bij de werken zitten een bronzen beeld, een schaal van keramiek en zeven schilderijen, onder andere van Karel Appel en Constant.

Voor Sonnenberg zelf is het afscheid nemen niet erg; hij vindt dat hij te oud is. Hij voelde er niets voor om de Cobra-kunst te verkopen. "Ik ben 89, wat moet ik met een miljoen op de bank", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Het is niet de eerste keer dat de verzamelaar een schenking doet. Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam ontving in 2012 ook een donatie. De waarde van die gift, met ook enkele Cobra-werken, lag op dertig miljoen.