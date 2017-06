Drie jihadisten bij verstek veroordeeld tot zes jaar

De rechtbank in Den Haag heeft drie Syriëgangers van 35, 24 en 23 bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens deelname aan de gewapende strijd in Syrië of Irak.

Volgens de rechtbank hebben de drie zich tussen 2012 en 2016 schuldig gemaakt aan het plegen van terroristische misdrijven en deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. De rechtbank vindt dat deelname aan de gewapende strijd in Syrië aan de zijde van strijdgroepen als IS of Jabhat al-Nusra altijd inhoudt dat er terroristische misdrijven worden gepleegd.

Het Openbaar Ministerie had ook zes jaar gevangenisstraf geëist.

Opruiing

De drie mannen waren zelf niet bij de rechtszaak, omdat ze waarschijnlijk nog in Syrië zijn. Volgens de rechtbank hebben zich aangesloten bij IS, Jabhat al-Nusra of een andere strijdgroep.

De oudste heeft zich voorbereid op de gewapende jihadstrijd door zichzelf in Nederland en de Ardennen te trainen. De rechtbank veroordeelde hem ook voor opruiing. Het OM heeft foto's waarop hij in Syrië met een kalasjnikov voor een IS-vlag staat. De man verspreidde via Facebook berichten waarin hij aanzette tot het plegen van geweld tegen andersdenkenden en opriep tot deelname aan de gewapende strijd in Syrië.

De twee jongsten zijn samen naar Syrië gereisd, blijkt uit afgeluisterde telefoongesprekken. Ze hebben daar volgens de rechtbank deelgenomen aan een trainingskamp en vervolgens aan de gewapende jihadstrijd.

'Uitreizigers ontmoedigen'

De drie kwamen in beeld in een grootscheeps onderzoek naar ronselpraktijken, de zogenoemde Context-zaak. De naam verwijst naar een organisatie van radicale jongeren uit Den Haag en omgeving die volgens het OM als doel had mensen over te halen naar Syrië of Irak te reizen, om daar deel te nemen aan de gewapende strijd.

De officier van justitie wilde de drie onder meer vervolgen om toekomstige uitreizigers te ontmoedigen. Ook wil het OM het de verdachten na een veroordeling moeilijker maken om terug te keren naar Nederland, omdat ze hier een gevaar kunnen vormen.

Rotterdam stelt rechtszaak uit

De veroordeling van de rechtbank in Den Haag is opmerkelijk. Gisteren heeft de rechtbank in Rotterdam de zaak tegen tien jihad-verdachten aangehouden die nog in Syrië en Irak zouden zijn. De rechtbank wees erop dat verdachten het recht hebben om bij hun eigen rechtszaak te zijn.