Nieuw gijzelvirus is slimmer dan WannaCry-virus van vorige maand

Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe ransomware-aanval. Onderzoekers kunnen het zelfs niet eens worden over de naam. Volgens onder meer computerbeveiliger ESET gaat het om het zogenoemde Petya-virus, dat al langere tijd rondwaart maar dat nu in een nieuwe gedaante zou zijn teruggekeerd.

Kaspersky is het daar niet mee eens. "We denken echt dat het om een volledig nieuw virus gaat. We hebben ernaar gekeken, en de verschillen zijn te groot." Het beveiligingsbedrijf heeft het virus daarom 'NotPetya' genoemd.