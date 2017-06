Hockeysters sluiten groepsfase af met simpele zege op Italië

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vierde groepswedstrijd in het halvefinaletoernooi van de Hockey World League gewonnen. De jonge ploeg van bondscoach Alyson Annan was in Brussel veel te sterk voor Italië: 5-0.

Marloes Keetels, Margot van Geffen, Maartje Kreekelaar en Charlotte Vega tekenden voor de treffers.