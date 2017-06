Wie steekt de miljarden van de Google-boete in zijn zak?

Het is verreweg de hoogste boete die de Europese Commissie ooit heeft opgelegd aan één bedrijf: Google moet 2,4 miljard euro betalen. De internetgigant zal dat nauwelijks merken - het bedrijf maakt ieder jaar vele miljarden winst - maar voor de Europese Unie maakt het bedrag wel een groot verschil.

2,4 miljard euro, dat is meer dan de jaarlijkse EU-bijdrage van een land als Denemarken. Of om het wat indrukwekkender te maken: de jaarlijkse EU-bijdrage van Bulgarije, Estland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta en Slovenië bij elkaar opgeteld.

De Europese Commissie houdt dat geld niet zelf. Het wordt bij de begroting opgeteld, waardoor er aan het eind van het jaar geld overblijft. Dat geld wordt vervolgens verdeeld over de lidstaten.

100 miljoen euro

Minister Dijsselbloem - of waarschijnlijk zijn opvolger - kan dus een meevaller op de begroting verwachten. Nederland betaalt ieder jaar een kleine 5 procent van de totale EU-begroting, dus zal ook ongeveer 5 procent van de boete terugvloeien naar Nederland. Van de Google-boete is dat zo'n 100 miljoen euro.

En dit is niet de enige boete die dit jaar door de Europese Commissie is uitgedeeld. Alleen al in kartelzaken schreef de Europese Commissie voor nog 1 miljard euro aan boetes uit. Ook daarvan krijgt Nederland dus een kleine 50 miljoen.

Hoger beroep

Dit soort meevallers op de Europese begroting komen niet helemaal onverwacht. De Europese Commissie deelt ieder jaar wel boetes uit. Vorig jaar was het totaalbedrag aan kartelboetes zelfs 3,7 miljard euro, onder meer dankzij een megaboete voor Europese vrachtwagenbedrijven. Het grootste deel van dat geld is inmiddels overgemaakt.

Bij de Google-boete zit wel een addertje onder het gras: het bedrijf gaat waarschijnlijk in beroep en hoeft daarom voorlopig niet te betalen. Beroepszaken duren jaren en dus zal het nog wel even duren voordat het geld daadwerkelijk in Brussel binnen is.