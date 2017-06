Partijen kritisch over anti-terreurplan PVV

Partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het plan van PVV-leider Wilders om de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de mogelijkheid te geven om potentiële terroristen voor een half jaar vast te zetten. Ze noemen zijn wetsvoorstel "kansloos" en "erg ingewikkeld".

D66-leider Pechtold vindt dat het plan indruist tegen de rechtsstaat. Volgens hem zou het beter zijn als de Europese veiligheidsdiensten beter samen gaan werken.

"Als we iedereen op basis van de AIVD gaan vastzetten, wordt het erg ingewikkeld", zegt CDA-leider Buma.

"Iemand moet achter de tralies komen op basis van een juridische grondslag en niet op basis van willekeur", zegt VVD-Kamerlid Tellegen.

Nu kunnen mogelijke jihadisten niet worden vastgezet als er te weinig bewijs is. In het PVV-voorstel staat dat de AIVD iemand kan laten oppakken zonder dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. De minister van Binnenlandse Zaken moet dan nog wel goedkeuring geven. Er moet ook nog een rechter naar de zaak kijken, maar die rechterlijke toets is dan wel beperkt.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty heeft ook kritiek geuit en noemt het PVV-plan "een frontale aanval op de rechtsstaat".

In Nederland lopen ten minste enkele honderden jihadisten rond. geschat wordt dat ze enkele duizenden sympathisanten hebben.

Zo'n 280 jihad-gangers vertrokken uit Nederland naar Syrië, van wie er 50 zijn teruggekeerd.

Aanslagen

Bij de recente aanslagen werd duidelijk dat enkele daders al eerder in beeld waren bij de autoriteiten, maar dat zij niet waren opgepakt omdat er onvoldoende bewijs tegen hen was.

"Dit wetsvoorstel kan levens sparen", zegt PVV-leider Wilders. Hij denkt dat er nu te weinig capaciteit is bij de inlichtingendiensten om mensen die potentieel gevaarlijk zijn in de gaten te houden.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van Wilders.