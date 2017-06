Geen nieuwe onthulling over Nederland/België bid in uitgelekt FIFA-rapport

In het 430 pagina's tellende rapport van Michael Garcia over mogelijke corruptie rondom de toewijzing van de WK's voetbal in 2018 en 2022 zijn geen nieuwe onthullingen over het gezamenlijke bid van Nederland en België te lezen.

De NOS heeft delen van het rapport inmiddels kunnen inkijken. Dat werd drie jaar geleden al opgesteld door de Amerikaanse jurist Michael Garcia, maar de FIFA heeft het nooit openbaar gemaakt. De Duitse krant Bild wist een kopie te bemachtigen.

Vijf regels

Daaruit blijkt dat het hoofdstuk over het Nederlands-Belgisch bid uit niet meer dan vier vijf regels bestaat. Voor het toernooi van 2018 hadden Nederland en België zich gezamenlijk kandidaat gesteld, met onder anderen Ruud Gullit en Johan Cruijff als ambassadeurs. Dat bid kreeg niet voldoende stemmen van de FIFA-leden.

Volgens de Duitse Bild-journalist Peter Rossberg is het een goed teken dat er geen onthullingen zijn opgedoken. "Er valt eigenlijk niet zoveel te zeggen. In het rapport staat dat Nederland en België volledig hebben meegewerkt aan het onderzoek. Er zijn geen onrechtmatigheden."

Samenvatting FIFA

De gerenommeerde Amerikaanse jurist Michael Garcia deed op verzoek van de FIFA tussen 2011 en 2014 uitgebreid onderzoek naar mogelijke fraude bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. Hij keek daarbij niet alleen naar de landen die de WK's toegewezen kregen, maar naar alle kandidaten.

De FIFA maakte eind 2014 wel een samenvatting van het rapport openbaar. Toen werd ook al duidelijk dat er rondom het bid van Nederland en België geen problemen waren gerezen en dat wordt nu door het volledige rapport bevestigd.

Garcia opgestapt

Michael Garcia stapte eind 2014 op nadat bleek dat de wereldvoetbalbond niet zijn hele rapport openbaar wilde maken. Bild heeft het nu dus in handen en schreef vanochtend over puzzelstukjes, die geen hard bewijs vormen, maar wel wijzen naar corruptie rondom de toewijzingen van de WK's aan Rusland en Qatar.

De FIFA heeft vooralsnog nog niet gereageerd.