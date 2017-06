Ali Messaoud tekent bij Excelsior

Ali Messaoud heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Excelsior. Hij speelde het afgelopen halfjaar bij NEC, dat hem huurde van FC Vaduz uit Liechtenstein.

De 26-jarige middenvelder wilde graag in Nederland blijven om privé-redenen. "Mijn vader is in april overleden en mijn moeder heeft het daar nog steeds enorm moeilijk mee. Mijn familie is alles voor mij en daarom wil ik er voor haar zijn", vertelt Messaoud op de website van Excelsior.

Volgens Messaoud volgden Excelsior en coach Mitchell van der Gaag hem al langer. "Vorig jaar zomer heb ik al met hem gesproken, maar toen wilde Vaduz mij nog niet verhuren. Ik heb altijd contact gehouden en ik ben blij dat het er nu wel van is gekomen."