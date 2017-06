Handbalsters op WK weer tegen Duitsland en Servië

De Nederlandse handbalsters zijn bij het WK, dat van 1 tot en met 17 december wordt gehouden in Duitsland, gekoppeld aan het gastland, Servië, Zuid-Korea, China en Kameroen.

Omdat de ploeg van Helle Thomsen zich als nummer twee van het afgelopen EK in de pot met de sterkste landen ingedeeld was, ontloopt de ploeg in de groepsfase toplanden als Noorwegen - dat Nederland versloeg in de finale van het afgelopen WK en EK - olympisch kampioen Rusland, Frankrijk en Denemarken.

Revanche

Duitsland, Servië en Zuid-Korea zijn op papier de lastigste tegenstanders in de groepsfase. Ook bij het EK in Zweden afgelopen december, waar Oranje tweede werd, zat Nederland in groep met Duitsland en Servië.

Op weg naar de finale verloor Nederland nog het openingsduel van Duitsland, maar won overtuigend van de Servische handbalsters.

De eerste vier in de groep plaatsen zich voor de achtste finales van het WK.