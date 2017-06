Ongeluk met dertig stieren bij A59; twee stieren dood

Op een afrit van de A59 richting de Rietenveldenweg in Den Bosch is een vrachtwagen gekanteld die jonge stieren vervoerde. Twee stieren hebben het ongeluk niet overleefd.

Volgens de politie liepen er zeker dertig stieren los. Ze wandelden na het ongeluk op de afrit richting de snelweg. De afrit is daarom een tijdje afgesloten geweest voor verkeer.

De vrachtwagen kantelde in een bocht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de chauffeur gewond is geraakt, is niet bekend.

De stieren zijn door een andere veetransportwagen opgehaald en verder vervoerd naar het slachthuis, meldt Omroep Brabant.