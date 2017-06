Rotterdamse haven en Oekraïne getroffen door gijzelvirus

In Oekraïne en bij containerbedrijf APM in Rotterdam zijn in de computerschermen dezelfde ransomware-teksten opgedoken. Daarin wordt om losgeld gevraagd in de vorm van bitcoins. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk een verband is tussen de aanvallen.

De teksten tonen overeenkomst met het Wannacry-gijzelvirus, dat vorige maand in korte tijd veel computernetwerken wist te besmetten. Visueel zijn er geen overeenkomsten; mogelijk gaat het om een nieuwe versie of heeft een ransomware-maker die tekst als inspiratie gebruikt.