Bild onthult geheim FIFA-rapport over corruptie

Leden van het FIFA-bestuur die in een privéjet naar een feestje in Rio de Janiero worden gevlogen. Een betaling van 2 miljoen euro aan de 10-jarige dochter van een hoge FIFA-functionaris. Volgens de Duitse krant Bild staat dit - en meer - in een 430 pagina's tellend rapport over mogelijke corruptie bij de toewijzing van de WK's voetbal 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar.

Het zogenoemde Garcia-rapport ligt al bijna drie jaar achter slot en grendel op het hoofdkantoor van de wereldvoetbalbond FIFA in Zürich, maar Bild heeft een kopie weten te bemachtigen.

Onderzoeker niet tevreden

De gerenommeerde Amerikaanse jurist Michael Garcia deed op verzoek van de FIFA tussen 2011 en 2014 uitgebreid onderzoek naar mogelijke fraude bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. Hij keek daarbij niet alleen naar de landen die de WK's toegewezen kregen, maar naar alle kandidaten. Ook het gezamenlijke bid van Nederland en België voor het WK van 2018 werd onder de loep genomen.

Garcia stelde een rapport op van 430 pagina's, maar de FIFA maakte in 2014 alleen een korte samenvatting van 46 pagina's openbaar. Daarin stond dat er geen bewijs van alomvattende fraude was gevonden, maar bij het gedrag van sommige personen waren wel vraagtekens te zetten. Volgens de jurist deed dat stuk geen recht aan zijn bevindingen.