Hof: Staat aansprakelijk voor 350 slachtoffers Srebrenica

De Nederlandse staat is gedeeltelijk aansprakelijk voor de dood van bijna 350 moslimmannen in Srebrenica. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag uitgesproken in een zaak die door 6000 nabestaanden van de slachtoffers is aangespannen.

Het betreft mannen die zich direct na de val van Srebrenica in juli 1995 op het Nederlandse hoofdkwartier in Potocari bevonden. De Nederlandse militairen hadden hen niet van het terrein af mogen sturen, omdat er volgens het Hof al voldoende signalen waren dat zij mogelijk zouden worden vermoord door de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic.

Dutchbat had de mannen kunnen tegengehouden, omdat het op de compound rechtsmacht had. Het hof acht de kans dat deze mannen dan niet waren vermoord 30 procent. De nabestaanden van de 350 hebben recht op 30 procent van de vaststelbare financiële schade die zij hebben geleden.

Andere mannen

De Nederlandse militairen hebben ook onrechtmatig gehandeld bij de evacuatie van mannen die zich buiten het terrein van het hoofdkwartier bevonden. De Nederlanders hielpen daarbij om de evacuatie naar veilig gebied ordentelijk te laten verlopen.

Maar binnen twee dagen na de val van Srebrenica was duidelijk dat mannen die de Bosnische-Serviërs voor 'verhoor' meenamen mogelijk werden vermoord. Toch bleven de Nederlanders meewerken aan hun evacuatie.

De nabestaanden van deze mannen hebben geen recht op een financiële schadevergoeding. De mannen die buiten de compound verbleven, zouden ook in handen van de Bosnische Serviërs zijn gevallen en vermoord als de Nederlanders niet hadden geholpen, zegt het hof.