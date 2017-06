Lawaaioptocht en gezamenlijke ontbijten tijdens onderwijzersstaking

Leraren in het basisonderwijs ervaren onder meer een hoge werkdruk doordat ze door het passend onderwijs meer leerlingen in de klas hebben gekregen die veel aandacht vergen en doordat ze veel tijd kwijt zijn aan administratief werk.

"Elke ontwikkeling, elke extra som, elk gesprek moet je vastleggen. Dat kost erg veel tijd. Tijd die ik liever zou stoppen in het helpen van een kind. Nu ga ik soms naar huis en denk dan: er zijn bepaalde kinderen die ik geen aandacht heb kunnen geven. En dat is erg frustrerend. Want dat is wel waarom ik ooit juf ben geworden", zegt juf Andrea uit Zoetermeer tegen Omroep West.

Zondag

Bij een juf in Zeeland ging het soms zo ver dat ze op zondag naar school wilde gaan. "Sindsdien trap ik zelf op de rem", vertelt de vrouw aan Omroep Zeeland.

"Als er een griepgolf is, gaat het hier mis", zegt de directeur van een basisschool in Dronten tegen Omroep Flevoland. Als er iemand ziek is, is het volgens haar vaak niet de vraag wie er komt om de leerkracht te vervangen, maar óf er iemand komt.