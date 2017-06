Wilders: potentiële terrorist meteen vastzetten

Mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale veiligheid moeten meteen worden opgepakt, ook al is er weinig bewijs tegen hen. PVV-leider Wilders dient vandaag in de Tweede Kamer een initiatiefwet in die dat mogelijk moet maken, schrijft De Telegraaf. Wilders wil de AIVD de mogelijkheid geven potentiële terroristen voor een half jaar vast te zetten.

Nu kunnen mensen niet worden vastgezet als er weinig bewijs is. Dat moet volgens Wilders snel veranderen. Hij wil dat de AIVD iemand van straat kan halen na toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken. Een rechter moet dan binnen een week naar de zaak kijken, maar die rechter mag alleen marginaal toetsen; dat betekent dat alleen bekeken mag worden of de procedures goed zijn gevolgd. De rechter mag de zaak dus niet inhoudelijk toetsen. Het lijkt erop dat het Openbaar Ministerie niet betrokken wordt.

"We staan bijna wekelijks in de Kamer slachtoffers van aanslagen in Europa te herdenken. We horen bijna altijd dat de daders bekend waren bij de inlichtingendiensten. Ik wil dat de AIVD wel preventief kan ingrijpen", zegt Wilders in De Telegraaf. "Dit wetsvoorstel kan levens sparen."

Capaciteit

Er is nu te weinig capaciteit bij de AIVD om mensen die potentieel gevaarlijk zijn in de gaten te houden. Met een nieuwe wet kan dat probleem snel worden opgelost, denkt de PVV-leider.

De Tweede Kamer heeft al extra maatregelen ingevoerd om jihadisten en sympathisanten aan te pakken. Zo kan hun een gebiedsverbod worden opgelegd. "Maar een jihadist die kwaad wil, trekt zich natuurlijk niks van een gebiedsverbod aan", zegt Wilders.