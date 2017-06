'De Boer moet bij Palace niet ineens het roer omgooien'

De gasten in het Sportforum buigen zich verder over de vraag wie de opvolger moet worden van Hans van Breukelen, die krap een jaar na zijn aanstelling alweer stopt als technisch directeur van de KNVB.

Vissers: "De KNVB heeft nu iemand nodig die met zijn vuist op tafel slaat en zegt: zó gaan we het doen."

Krabbendam: "En iemand met visie!"

Louis van Gaal wordt vaak genoemd. Een optie? "Van mij hoeft hij niet per se terug te komen, maar wel iemand van zijn kaliber", zegt Vissers. "Met Van Gaal krijg je geen gesprekken over wie liegt en wie de waarheid spreekt", doelt de journalist op de kwestie rondom Henk ten Cate.

Adriaanse of Rutten?

Co Adriaanse dan? Hij liet weten wel oren te hebben naar een dergelijke functie. Krabbendam twijfelt: "Hij is al een tijd uit het voetbal. Zijn laatste klus bij FC Twente werd ook geen doorslaand succes."

"Fred Rutten past beter in het profiel", gaat hij verder. "Hij is wat jonger, heeft in de top gewerkt (PSV, Feyenoord, Schalke 04, red.) en heeft een goede visie op voetbal."

Vissers wil wel inhaken op die visie, want die is volgens hem vanuit Zeist niet helemaal duidelijk. "Wat is Nederland nou als voetballand? Blijven we 4-3-3 spelen? Aanvallend? Of is dat juist helemaal niet belangrijk meer? Dat moet door de KNVB worden uitgezocht en verspreid worden over het land."