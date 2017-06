De sport van dinsdag bij de NOS

Om 18.00 uur is Italië in Brussel de laatste tegenstander van de Nederlandse hockeysters in groep A van het halvefinaletoernooi in de Hockey World League.

Na eclatante zeges op Schotland (4-0) en Zuid-Korea (9-0) volgde een benauwde overwinning op China (1-0). Kan de jonge ploeg van bondscoach Alyson Annan de draad weer oppakken tegen de nummer zestien van de wereld?