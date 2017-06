'Zeker 22 miljoen Amerikanen extra onverzekerd door zorgwet Republikeinen'

Het afschaffen van Obamacare was een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van president Trump. In maart kwam hij met een nieuwe zorgwet, maar die werd vlak voor stemming erover in het Huis van Afgevaardigden teruggetrokken, omdat er geen meerderheid voor was.

Vorige maand ging het Huis van Afgevaardigden akkoord met een aangepaste wet. Dat plan zou het waarschijnlijk niet redden in de Senaat, daarom is de wet nu iets milder gemaakt. De gevolgen schelen niet veel: de oorspronkelijke variant leidde tot 23 miljoen mensen die hun verzekering kwijtraken, de nieuwe versie tot 22 miljoen.

Het Witte Huis zegt in een reactie op de doorrekening dat de CBO er vaak naast zit en dat de cijfers niet zomaar kunnen worden overgenomen.

Steun

Al snel nadat het rapport van de CBO verscheen, dreigden drie Republikeinse senatoren niet met de nieuwe wet akkoord te gaan. Er zijn in hun staten volgend jaar verkiezingen en ze vrezen dat ze hun zetel kwijtraken als te veel mensen niet meer verzekerd zijn.

De Republikeinen hebben slechts een kleine meerderheid in de Senaat. Als drie van de 52 Republikeinen tegen stemmen, haalt de wet het niet. Dat zou een grote klap zijn voor president Trump.

De Republikeinen willen donderdag stemmen over het wetsvoorstel.