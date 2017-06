Farmaceut moet cel in vanwege uitbraak meningitis

Een Amerikaanse oud-farmaceut moet negen jaar de cel in, omdat hij betrokken was bij een dodelijke uitbraak van hersenvliesontsteking (meningitis) in 2012.

De 50-jarige Barry Cadden was mede-oprichter en hoofd van het farmaceutische bedrijf New England Compounding Center in Framington, Massachusetts. Om kosten te drukken werd volgens de openbaar aanklager niet altijd hygiënisch gewerkt. Zo werden medicijnen gemaakt in ruimtes die niet steriel waren en werden vervuilde ampullen gebruikt.

Besmette injecties

De onhygiënische manier van werken in het bedrijf leidde in 2012 tot een grote uitbraak van meningitis in de VS. 778 mensen werden ziek, 76 van hen overleefden het niet.

De uitbraak werd veroorzaakt door een lading steroïde-injecties, die besmet waren met een schimmel die fungale meningitis kan veroorzaken - een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Volgens de aanklagers was Cadden verantwoordelijk voor het transport van de steroïden en liet hij het doorgaan, ook al wist hij dat ze in een ruimte waren gemaakt die niet steriel was.

Het New England Compounding Center bestaat inmiddels niet meer.