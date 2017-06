Dutchbat-veteranen dienen schadeclaim in voor trauma's Srebrenica

Een groep Dutchbat-veteranen wil een schadevergoeding van de Nederlandse staat voor de trauma's die zij hebben overgehouden aan de vredesmissie in de Bosnische enclave Srebrenica. Ruim tweehonderd oud-militairen eisen 22.000 euro per persoon.

Het bedrag is gebaseerd op zo'n 1000 euro per jaar sinds de missie in Srebrenica, inmiddels 22 jaar geleden. De veteranen hebben door hun ervaringen in de Bosnische enclave schade opgelopen op allerlei vlakken, zei advocaat Michael Ruperti in de talkshow Jinek. "De maat is vol."