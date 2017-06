Academisch leven in Turkije: 'We weten niet hoe morgen er uitziet'

Er heerst spanning op de universiteit. "We troffen studenten en een hoogleraar aan die het gevoel hebben dat het ieder moment afgelopen kan zijn met vrij onafhankelijk onderwijs", zegt Waagmeester.

Een voorbeeld daarvan is Faruk Birtek, hoogleraar Sociologie op de Bogazici Universiteit. "We worden voortdurend bedreigd en we weten niet hoe morgen er uitziet. We zijn bang dat ze deze universiteit proberen over te nemen."

Volgens Birtek wil de regering het onderwijs in de tang nemen. "Ze willen een ander onderwijssysteem creƫren omdat wij seculier zijn. We geloven in de Verlichting, in Erasmus. Maar zij willen een verlengstuk van zichzelf: onderdanige universiteiten met partijgenoten als academici. Kunstmatige leerstoelen. Een alternatief systeem."

Stevige kritiek dus op de regering van deze professor. En dat kan gevolgen hebben. "Hij is bijvoorbeeld bang dat hij zijn paspoort verliest waardoor hij niet meer kan reizen. Een groot deel van zijn werk ligt in Amerika en Europa, dus het is een serieuze angst die leeft bij hem en zijn collega's."