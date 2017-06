Olympique Lyonnais hengelt oud-Ajacied Traoré binnen

Traoré begon zijn loopbaan in Europa bij Auxerre en werd in 2013 door Chelsea naar Engeland gehaald. Daar kreeg hij aanvankelijk geen werkvergunning. Na twee periodes te zijn verhuurd aan Vitesse, kwam de aanvaller in het seizoen 2015/16 toch nog tot zestien wedstrijden bij The Blues.

De kampioen van Engeland ontvangt 10 miljoen euro voor de overgang. Chelsea krijgt ook nog geld als Lyon de aanvaller met winst verkoopt.