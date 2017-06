Levenslang voor moordende Canadese verpleegkundige

In Canada is een voormalige verpleegkundige veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van patiƫnten. Elizabeth Wettlaufer heeft bekend dat ze acht ouderen in verzorgingstehuizen heeft vermoord met insuline.

Wettlaufer was verpleegkundige in Ontario. Naast de acht moorden heeft ze vier pogingen tot moord bekend en twee gevallen van zware mishandelingen. Tussen 2007 en 2016 injecteerde ze ouderen zonder medische reden met insuline.

Voor de rechter zei ze dat ze het gevoel had dat ze een instrument van God was. Naast de levenslange gevangenisstraf voor de moorden krijgt de 50-jarige Wettlaufer tien jaar celstraf voor elke van de vier pogingen tot moord en zeven jaar per zware mishandeling. Na 25 jaar kan ze theoretisch onder voorwaarden vrijkomen, maar dat ligt niet in de verwachting.