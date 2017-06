Spoorloos-journalisten terug in Nederland

Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender zijn terug in Nederland. Ze kwamen aan het einde van de middag aan. Volgens KRO-NCRV zijn ze inmiddels thuis bij hun familie. Aan hun terugkomst is geen ruchtbaarheid gegeven. De tv-makers willen rust.

Bolt en Follender werden vorige week in Colombia ontvoerd door de guerrillabeweging ELN, toen ze voor opnames voor Spoorloos in het noordwesten van het Zuid-Amerikaanse land waren. Volgens NOS-correspondent Marc Bessems is dat een "zeer gevaarlijke regio".

Een week later werden ze vrijgelaten na dagenlange onderhandelingen. In de nacht van hun vrijlating was er veel tegenstrijdige informatie. Zo meldde de ELN in eerste instantie dat Bolt en Follender werden vrijgelaten, maar even later werd dat bericht ingetrokken.