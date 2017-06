Geen Schippers, Martina en Koster op NK atletiek

De Nederlands kampioenschappen atletiek moeten het over drie weken in Utrecht stellen zonder de twee grote blikvangers. Dafne Schippers geeft de voorkeur aan een extra trainingsperiode, terwijl Churandy Martina op dat moment in Rabat bij de Diamond League-wedstrijden loopt.

Schippers kwam afgelopen weekend in Lille nog in actie bij de EK voor landenteams. Daar liep ze de estafette. In overleg met haar begeleidingsteam heeft de sprintster besloten haar programma aan te passen en een extra trainingsperiode in te plannen.

Ook Koster en Krumins-Kuijken ontbreken

Ook Maureen Koster mist de Nederlandse titelstrijd. De specialist op de middellange afstanden wordt net als Martina in Marokko verwacht. Ook Susan Krumins-Kuijken is er niet bij. Zij heeft op dat moment een hoogtestage.