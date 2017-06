Wat zijn meteorieten eigenlijk en hoe gevaarlijk zijn ze?

De kans dat je weleens een meteoriet naar beneden hebt zien vallen, is klein. Heel klein. In de afgelopen tweehonderd jaar zijn er slechts zes meteorieten gevonden in Nederland. In januari van dit jaar was het weer raak, want de steen die toen door het dak van een schuurtje in een dorpje ten noordoosten van Amsterdam schoot, blijkt een meteoriet te zijn.

Toch zou je er in theorie vaker eentje tegen kunnen komen. Naar schatting valt er gemiddeld eens in de drie à vier jaar een meteoriet in Nederland naar beneden. Dus mocht je op zoek willen: waar moet je dan op letten?