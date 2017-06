Ook zonder Kluivert zet Curaçao opmars voort

In de drie eerdere deelnames aan de Caribbean Cup had Curaçao, opgeklommen naar de 71ste plaats op de wereldranglijst, nog nooit een wedstrijd gewonnen.

Kluivert legde de basis

Remko Bicentini is bondscoach van Curaçao. De oud-speler van NEC nam vorig jaar het stokje over Kluivert, die in 2015 als technisch directeur (een jaar later werd hij ook bondscoach) de basis legde voor het huidige succes door een keur aan spelers uit de eredivisie en eerste divisie naar het eiland te halen.