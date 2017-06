'Maak stemmen makkelijker voor blinden en slechtzienden'

Een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar was voor veel blinden en slechtzienden te moeilijk. Het College voor de Rechten van de Mens wil onder meer dat het stembiljet eenvoudiger wordt en stemmen per post of stemcomputer mogelijk wordt gemaakt.

Het college liet onderzoeken hoe toegankelijk de verkiezingen waren voor mensen met een beperking. Ruim 30 procent van de blinde en slechtziende ondervraagden ondervond problemen bij het stemmen. Ze hadden vooral moeite met het lezen van het stembiljet en het invullen daarvan.

Hulp in hokje

Ook wisten veel stembureaumedewerkers niet dat mensen met een visuele beperking in het stemhokje hulp mogen krijgen van een begeleider. Een op de vijf moest het daarom zonder hulp doen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking was stemmen vaak ook moeilijker dan nodig, vind het college. Het wil dat de wet verruimd wordt, zodat ook deze groep in het stemhokje hulp mag krijgen.

Te groot biljet

Het College voor de Rechten van de Mens wil bovendien dat er wordt gezocht naar andere manieren om te kunnen stemmen. "Als mensen via de post kunnen stemmen, kunnen ze zich in alle rust voorbereiden en de hulp inroepen van ouders of begeleiders", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het college.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) had eerder al kritiek op de grootte van het stembiljet, omdat dat voor ouderen, slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking moeilijk hanteerbaar was.