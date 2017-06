Herman Tjeenk Willink wil stoppen als informateur. De vier partijen die deze week gaan onderhandelen over een coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zullen mogelijk vandaag of morgen een besluit nemen over zijn opvolger.

De 75-jarige Tjeenk Willink zocht de afgelopen weken naar een mogelijke coalitie. Een poging om VVD, CDA, D66 en GroenLinks bij elkaar te brengen, mislukte.

Actuele dossiers

Volgens NOS-verslaggever Joost Vullings ziet Tjeenk Willink het leiden van onderhandelingen toch als ander werk. "Hij is meer een probleemoplosser dan iemand die de gesprekken over allerlei actuele dossiers begeleidt." Ook ziet Tjeenk Willink de komende periode als een andere politieke fase.

Nihil

Vandaag of morgen moet er meer duidelijkheid komen over een nieuwe informateur. Het kunnen er ook twee zijn, zegt Vullings. De kans is nihil dat Tjeenk Willink overgehaald wordt om verder te gaan. VVD, CDA en D66 zijn zeer tevreden over zijn kwaliteiten. De ChristenUnie heeft altijd gezegd dat er een nieuwe informateur moet komen.

Binnen de VVD wordt Gerrit Zalm als mogelijke informateur genoemd. Zalm (64) was 12 jaar minister van Financiƫn en topman van ABN Amro. In 1998 was hij een van de informateurs van het tweede kabinet Kok. Deze coalitie bestond uit PvdA, VVD en D66.

Vandaag ontvangt Tjeenk Willink nog de fractieleiders van de partijen die niet meepraten. Ook stuurt hij nog een verslag van zijn werkzaamheden aan de Tweede Kamer die er vervolgens over debatteert.