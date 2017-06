'Naturalis presenteert zesde Nederlandse meteoriet'

Naturalis in Leiden presenteert vandaag een meteoriet die in januari van dit jaar insloeg in een schuurtje in Broek in Waterland. De eigenaren waren op dat moment niet thuis. Zij vonden de halve kilo zware, vuistdikke, zwarte steen pas de volgende dag, schrijft de Volkskrant.

De eigenaren wisten eerst niet wat het was. Na een onderzoek op internet besloten ze Naturalis op de hoogte te stellen. Dat stuurde een geoloog en een meteorietenexpert.

L6-chrondiet

"Daar sta je dan opeens met een halve kilo verse L6-chrondiet in je handen", zegt de expert, Marco Langbroek, in de krant. L6-chrondiet is een type meteoriet.

Het ruimtegesteente stamt uit de tijd dat het zonnestelsel ontstond. Hij drong in januari met een snelheid van 10 kilometer per seconde de dampkring binnen. Door de wrijving ontstond een vuurbol die door tientallen mensen is gezien.

Glanerbrug

Meteorieten worden zelden teruggevonden. In Nederland zijn zes gevallen bekend. De laatste keer was in 1990 in Glanerbrug, bij Enschede.